Llega el Mercadito Mejora a la colonia Fundadores para apoyar la economía familiar

Ciudad Acuña.– Con el objetivo de apoyar la economía familiar, una brigada del programa estatal Mercadito Mejora llegó a la colonia Fundadores, donde ofrecieron productos y servicios a bajo costo para beneficiar a los habitantes del sector.

El coordinador del programa Mejora, Francisco Carmona, destacó la importancia de estas jornadas, al señalar que buscan fortalecer el bienestar de las familias en diferentes puntos de la ciudad.

La brigada se instaló sobre el bulevar Árnica, en el cruce con la calle Diego Rivera, un punto estratégico que permitió atender también a vecinos de colonias cercanas en la periferia.

Desde su inicio, el programa ha visitado diversas colonias de Ciudad Acuña, llevando beneficios directos y apoyo a cientos de familias que enfrentan dificultades económicas.