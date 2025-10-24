Vicente Alfonso presenta 'La noche de las reinas' en Feria del Libro Monclova 2025

El escritor lagunero Vicente Alfonso presentó su más reciente novela "La noche de las reinas", bajo el sello de Alfaguara, en la Biblioteca Harold R. Pape como parte de la Feria del Libro Monclova 2025. A través de esta obra, el autor vuelve la mirada hacia los años setenta para mostrar cómo muchas de las prácticas, prejuicios y obsesiones de aquella época siguen vigentes hoy.

Ambientada en Mazatlán en 1978, durante la final de un certamen internacional de belleza, la historia mezcla ficción con hechos reales. Alfonso explicó que revisó archivos y documentos de ese tiempo para construir el contexto en el que transcurre la novela. "Siempre nos vendieron que estos certámenes eran celebraciones multiculturales y democráticas, pero cuando uno revisa los archivos descubre que había racismo, colonialismo y una relación preocupante entre la belleza y las prácticas bélicas", dijo en entrevista para Periódico La Voz Monclova.

El escritor recordó que, en plena época del apartheid, Sudáfrica celebraba dos finales de concursos: una para chicas blancas y otra para mujeres de color. "Una portaba la banda de Miss Sudáfrica y la otra de Miss África del Sur, cuando esa nación ni siquiera existía. Esos contrastes son parte del trasfondo que me interesaba mostrar", relató.

Para Alfonso, la historia no solo busca narrar los excesos y contradicciones de un momento histórico, sino también reflejar cómo el mundo parece dar vueltas sobre sí mismo. "Muchas cosas de 1978 están regresando: el nacionalismo exacerbado, los discursos de supremacía, la imposición de estándares de belleza y la falsa idea de la multiculturalidad. Es como si viviéramos un espiral del tiempo", señaló.

El autor explicó que la novela se desarrolla en un lapso de 24 horas y se cuenta a través de cuatro personajes: un gobernador, un periodista, una concursante de belleza y una joven de la sierra. Cada capítulo corresponde a una hora, en una historia que avanza "contra reloj", cargada de tensión y crítica social.

"La noche de las reinas" es, en palabras del propio Vicente Alfonso, un espejo de época que permite mirar el presente con los ojos del pasado, recordando que los viejos patrones, aunque parezcan superados, siempre encuentran la forma de regresar.