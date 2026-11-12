Ofrecen trámites a bajo costo en brigada del Registro Civil

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una jornada del Registro Civil ofrece trámites y documentos a bajo costo en las instalaciones de la Infoteca Municipal, con el objetivo de apoyar la economía de las familias.

El coordinador del programa Mejora Coahuila en Acuña, Francisco Carmona, señaló que esta actividad busca facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios y reducir los gastos que implican estos procedimientos.

Beneficios de la Brigada del Registro Civil

Durante el primer día se ofrecieron cerca de 250 documentos para la corrección de actas. Para la segunda jornada se contempla disponer de alrededor de 500 documentos adicionales para la impresión de actas locales y extranjeras.

Ahorro en Trámites para las Familias

Carmona destacó la importancia de aprovechar esta brigada, que se desarrolla durante dos días, ya que trasladarse a la capital del estado para realizar estos trámites puede representar un gasto superior a los 3 mil pesos.