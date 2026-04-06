Brigadas de salud llegan a colonias de Ciudad Acuña con servicios gratuitos

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de acercar servicios médicos a la población, el Gobierno del Estado activó brigadas de salud en distintos sectores de la ciudad, beneficiando directamente a familias que requieren atención básica y preventiva.

Las brigadas de salud en Ciudad Acuña ofrecen atención médica gratuita a familias en diversas colonias.

Una de las jornadas se llevó a cabo en la colonia Noblasi, donde habitantes accedieron de manera gratuita a diversos servicios médicos, como parte de la estrategia para fortalecer la atención comunitaria.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Humberto Cantú, informó que estas acciones responden a la instrucción del gobernador Manolo Jiménez de garantizar el acceso a la salud en todos los sectores.

Durante la brigada se ofrecieron servicios de odontología, papanicolau, revisión médica general, atención en salud sexual, aplicación de vacunas, así como vacunación antirrábica, entre otros apoyos sin costo.

Humberto Cantú destaca la importancia de garantizar el acceso a la salud en todos los sectores de Ciudad Acuña.

Asimismo, se dio a conocer que estas jornadas continuarán durante la semana en diferentes colonias de la ciudad, con el fin de ampliar la cobertura y atender a un mayor número de familias.

“Vamos a seguir trabajando muy fuerte, porque la prioridad es mantener la salud para todas las familias y a su vez seguiremos presentes en varios puntos de la ciudad”, señaló el funcionario.