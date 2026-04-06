INE cierra oficinas en Múzquiz hasta después del 7 de junio

Las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) establecidas en una de las áreas del antiguo Gimnasio Municipal en el Municipio de Múzquiz, permanecen cerradas, reabriendo sus puertas, posterior al 7 de junio cuando se llevará a cabo Proceso Electoral para renovar las diputaciones locales en el Congreso del Estado.

Caber señalar, aun no se tiene una fecha definida para reanudar actividades, sin embargo, atienden generalmente en un horario de 09:00 horas a 4:00 de la tarde, realizando trámites de inscripción, cambio de domicilio, correcciones y reposición de credenciales para votar.

Fue el pasado 31 de marzo cuando se realizó la entrega de identificaciones con fotografía, cumpliendo de esta manera con la actualización del padrón y lista nominal, pero, son cerca de 2 millones 500 mil coahuilenses los que podrán ejercer su voto aunque, con el abstencionismo y tratándose de estas elecciones únicas, es solo el 39.5 % que cumple con el deber ciudadano.