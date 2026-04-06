Orgullo acuñense: Jony Beltrán se corona campeón de la FMS México 2025-2026

Ciudad Acuña, Coahuila.– El talento local volvió a destacar a nivel nacional. El joven Jony Beltrán se coronó campeón de la Freestyle Máster Series (FMS) México 2025-2026, consolidándose como uno de los máximos exponentes del freestyle en el país.

La competencia, considerada una de las plataformas más importantes del circuito, abre la puerta a escenarios internacionales, donde los mejores representantes buscan posicionarse entre la élite mundial.

Con este triunfo, Beltrán no solo reafirma su crecimiento dentro del freestyle, sino que también coloca a Ciudad Acuña en lo más alto de la escena nacional, resultado de años de esfuerzo y constancia desde sus inicios.

El logro ha generado una oleada de apoyo en redes sociales, donde los acuñenses han reconocido la trayectoria del joven, a quien han seguido desde sus primeras participaciones.

¿Qué representa este triunfo para Jony Beltrán?

Ahora, el campeón se prepara para un nuevo reto: representar a México en la FMS Internacional 2026, donde buscará medirse ante los mejores freestylers del mundo.

Impacto del triunfo en Ciudad Acuña

El talento de la ciudad continúa cosechando grandes resultados, confirmando que Acuña también es semillero de figuras en el ámbito del freestyle.