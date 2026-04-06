Joven de 22 años encontrado sin vida en Ciudad Acuña tras disparo

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades investigan la muerte de un joven de 22 años, quien fue encontrado sin vida dentro de su domicilio tras presentar un disparo en la barbilla, en un hecho registrado este sábado.

Según la información proporcionada, Fernando N, de 66 años, salió de su casa ubicada en la calle Hidalgo, en la zona centro, con rumbo a su trabajo en la clínica 92 del IMSS. Posteriormente, una persona que realiza labores de limpieza informó que el domicilio permanecía cerrado.

Ante la falta de respuesta, el hombre intentó comunicarse con su hijo, David N, sin éxito, lo que lo llevó a regresar al inmueble. Al ingresar, localizó al joven en su habitación con una lesión producida por arma de fuego.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

En la escena también fue encontrada un arma tipo revólver calibre .38, lo que fue asegurado por las autoridades.

Acciones de la autoridad

Elementos municipales y de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia.

De manera preliminar, las autoridades consideran que se trató de un suicidio, por lo que la Fiscalía General de Justicia en la región Norte II informó que no se configura delito alguno.