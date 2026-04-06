Semana Santa concluye con saldo blanco en Nava y Morelos

Nava, Coahuila. — Con un ambiente familiar y de tranquilidad, los días de Semana Santa en Nava y el festejo del Domingo de Pascua en Morelos concluyeron con saldo blanco, sin registrarse incidentes mayores en los principales puntos de reunión.

Las familias disfrutaron de espacios públicos y áreas recreativas durante la Semana Santa.

Durante este periodo, familias acudieron a espacios públicos, parajes naturales y áreas recreativas para convivir, disfrutar del descanso y mantener vivas las tradiciones, destacando la constante presencia de visitantes en distintos puntos del municipio.

La ciudadanía mostró un comportamiento responsable, lo que permitió una convivencia armoniosa.

El comportamiento responsable de la ciudadanía permitió que las jornadas transcurrieran en orden, con una convivencia respetuosa y en armonía entre quienes aprovecharon estos días para salir y compartir en comunidad.

Habitantes destacan el compromiso social por mantener entornos seguros en esta temporada.

Habitantes coincidieron en que la tranquilidad vivida durante estos días refleja el compromiso social por mantener entornos seguros, fortaleciendo así la convivencia familiar en una de las temporadas más significativas del año.