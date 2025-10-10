DIF Coahuila y Volver a Soñar promueven prevención de drogas y suicidio en jóvenes de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Con el propósito de prevenir el consumo de drogas y el suicidio entre jóvenes, el DIF Coahuila, en coordinación con la asociación civil Volver a Soñar, realizó un concierto y una plática en las instalaciones del Conalep de esta ciudad.

Esta actividad forma parte del programa estatal Vive sin drogas, el cual tiene como objetivo crear conciencia entre los estudiantes sobre los riesgos que enfrentan en su entorno, así como brindarles herramientas que les permitan tomar decisiones saludables.

Durante el evento, los jóvenes tuvieron la oportunidad de convivir con integrantes de la asociación Volver a Soñar, quienes compartieron mensajes centrados en la prevención, la importancia del autocuidado y el acompañamiento emocional.

"Queremos llegar a más escuelas con este mensaje, para que ningún joven se sienta solo o sin opciones", destacaron los organizadores.

El programa continuará su recorrido por distintas instituciones educativas del municipio, con la intención de generar entornos seguros y fortalecer el bienestar emocional de las nuevas generaciones.