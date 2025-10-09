Recaudador de rentas advierte sobre deudas generadas por coyotes con INE

Cientos de contribuyentes de la región han resultado afectados con deudas que van desde los 7 mil hasta más de 15 mil pesos, luego de haber prestado su credencial de elector a intermediarios conocidos como "coyotes", quienes la utilizaron para regularizar vehículos a su nombre.

El recaudador de rentas, Pablo González, explicó que esta práctica se registró principalmente durante los programas de regularización vehicular que se implementaron en años anteriores. Los coyotes ofrecían mil pesos a cambio del INE de una persona, con el argumento de que necesitaban un nombre distinto para ingresar otro vehículo al sistema. Sin embargo, al quedar la unidad registrada formalmente a nombre del contribuyente, los adeudos posteriores de placas y derechos de control vehicular recaen directamente sobre él.

"Todos los días llegan de tres a cuatro personas a la oficina sorprendidas porque aparecen con deudas que no sabían que tenían. Ellos aseguran que el vehículo no es suyo, pero al haber prestado el INE, el sistema lo reconoce como propietario y, por lo tanto, como responsable del pago", señaló González.

Los adeudos, dijo, se han acumulado desde 2021 en algunos casos, lo que significa que hay contribuyentes con hasta cuatro años de pagos pendientes. "Tenemos registros de deudas de 7 mil, 15 mil e incluso más de 20 mil pesos. Lo más grave es que las personas nunca se enteraron hasta que acuden a realizar algún trámite y se topan con esta situación", agregó.

El recaudador advirtió que los adeudos seguirán incrementándose mientras no sean liquidados, por lo que exhortó a quienes recuerden haber prestado su INE a que acudan a la oficina de recaudación y revisen su estatus. "Es importante que se acerquen, que verifiquen, porque estas deudas no desaparecen y podrían generarles mayores complicaciones", enfatizó.