Se dice Zamudio inocente de robo; hoy va ante el Juez

Monclova, Coahuila.– El exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), ingeniero Luis Zamudio, acudirá este viernes ante el juez de control para responder por la acusación en su contra por el presunto robo de 10 toneladas de estaño, hecho por el cual, de acuerdo con versiones difundidas en medios, se le habría impuesto una reparación del daño de 10 millones de pesos para evitar prisión.

Sin embargo, la defensa del exejecutivo asegura que Zamudio es inocente y que el señalamiento es resultado de un malentendido contractual derivado de un acuerdo mercantil de almacenamiento entre AHMSA y Almacenadora Afirme, firmado el 1 de diciembre de 2017, para la habilitación de bodegas y depósito de mercancías.

De acuerdo con el comunicado de su defensa, el conflicto se originó porque en agosto de 2024, durante una visita de verificación a los almacenes dentro de AHMSA, se detectó la falta de 9.415 toneladas de estaño, las cuales habrían sido robadas por personas aún no identificadas.

El propio Zamudio —junto con AHMSA— habría presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), misma que continúa abierta. "Se colabora activamente con las autoridades para que se investigue el robo y se sancione conforme a derecho", señala el escrito.

La defensa insiste en que no existen elementos para sostener una imputación en contra del exdirector y confía en que las investigaciones permitan identificar a los verdaderos responsables del robo.

Por ahora, será el juez de control quien determine si las pruebas presentadas por la FGE son suficientes para vincular a proceso al ingeniero Zamudio o si, como sostiene su defensa, el caso obedece a un robo cometido por terceros ajenos a su responsabilidad.