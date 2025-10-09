José Antonio se queda sin abogado por abuso de confianza

José Antonio "N", acusado en dos causas penales por abuso de confianza, se quedó sin representación legal privada luego de que su abogado Miguel Ángel Reyna abandonara el caso, motivo por el cual se le asignó una defensora pública. Sin embargo, esta no recibió la carpeta de investigación, lo que obligó al juez a diferir la audiencia intermedia programada y advertir al abogado saliente que deberá entregarla en un plazo de 48 horas o será sancionado con una multa de 6 mil 109 pesos, equivalentes a 50 Unidades de Medida Actualizada.

Ante esta situación, la defensora pública solicitó el diferimiento de la audiencia con el objetivo de contar con tiempo suficiente para preparar la defensa o bien explorar una salida alterna, solicitud que fue concedida por el juez. Asimismo, se le recordó al acusado que enfrenta dos procedimientos por reparación de daño: uno por 40 mil pesos en la causa 1169/2023, cuya víctima es Yésica Paola, y otro por 38 mil pesos en la causa 859/2024, en agravio de Jaime "N".

El juez fue enfático al advertir que, de llegar a juicio y ser encontrado culpable, José Antonio "N" deberá pagar también por daño moral, una multa económica adicional y una caución para evitar su ingreso a prisión, además de quedar con antecedentes penales.

Dos vehículos, dos denuncias.

En la causa 1169/2023, los hechos se remontan al 6 de junio de 2023, cuando el acusado acudió al domicilio de Paola "N", en la colonia Cañada Sur, para llevarse una camioneta Ford Escort verde con la promesa de repararla en una semana. La víctima, a través de su madre, le entregó 3 mil 500 pesos como adelanto. Sin embargo, para el 19 de julio el vehículo aún no había sido entregado, y tras acudir al taller descubrieron que ya no se encontraba allí y presuntamente había sido cambiado por otro auto. Al no obtener respuesta del mecánico, decidieron interponer la denuncia.

Por su parte, en la causa 859/2024, se documentó que el 22 de agosto del presente año, José Antonio "N" se presentó en la casa de la víctima Jaime "N", ubicada en la colonia 10 de Mayo, para recoger un Ford Focus blanco también descompuesto. A lo largo de ese mes, el afectado le entregó un total de 21 mil 500 pesos para la reparación y compra de un motor. Sin embargo, el mecánico dejó de contestar llamadas y al acudir al taller, el vehículo ya no estaba.

Pese a los señalamientos, al tratarse de un delito patrimonial sin violencia, el imputado continuará su proceso en libertad. La próxima audiencia fue programada para el 4 de noviembre a las 11:30 de la mañana en el Centro de Justicia Penal.