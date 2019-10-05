Buscan artesanos prevenir el pirateo

Los artesanos del país están buscando organizarse para evitar que sigan pirateándoles sus productos, copiándolos y reproduciéndolos sin su consentimiento, y sin pagarles los derechos de autor.

Hoy durante la presentación aquí de los artesanos del estado de Hidalgo la-Antonia Doña Ambrosio de la comunidad de la vega municipio de Cardonal, Hidalgo, dijo, que debido a que hay poco interés y se gana poco con estos trabajos se está perdiendo gran parte de la riqueza cultural de los pueblos indígenas de este país.

Una veintena de artesanos productores de Hidalgo arribaron hoy con productos hechos con lechuguilla, alimentos, salsas, moles, telas, entre otros.

Mencionaron que se mantendrán en esta frontera durante este fin de semana e incluso irán a Del Río Texas a exponer sus artículos.

Recalcó sobre la pérdida de la fabricación de estas artesanías al perder los jóvenes el interés por ellos y al ser mal pagados.

Dijo, que hoy se busca a través de la organización, recuperar estos y que se evite que sean copiados y reproducidos como si fueran artesanales.

Pidió a la comunidad no regatear los precios de estos, ya que están accesibles pues no hay intermediarios sino directo de quienes los elaboran al consumidor.

Dijo que los esfuerzos que se hacen para poder organizarse van dando frutos poco a poco.

Hoy con el apoyo de la organización de lenguas indígenas y arte falcón pueden llegar por primera vez a esta frontera y esperan seguir viniendo año tras año y seguir trayendo a artesanos de otras partes del país.