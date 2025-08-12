IronCast implementa estrategias para enfrentar impacto de aranceles

Ante la incertidumbre que genera la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, la empresa IronCast busca mantener su plantilla laboral, con estrategias como la reducción de jornadas de trabajo, aunque no descarta la posibilidad de realizar recortes de personal si la situación económica se complica.

Armando Garza, director de planta en Frontera, mencionó que la producción en la empresa se ha visto afectada ante la incertidumbre que existe por la aplicación de los aranceles del gobierno estadounidense, con una caída del 30 % de la producción en comparación con el 2024.

A pesar de esto, buscan la manera de continuar con su operación y mantener la plantilla de trabajadores, por lo que han implementado otras estrategias como la reducción de jornada para evitar el despido de personal.

Actualmente se tiene una plantilla de mil 600 trabajadores en los diferentes departamentos de la empresa, entre personal sindicalizado y de confianza, sin embargo se encuentran a la expectativa de lo que suceda.

El directivo de IronCast no descartó que se aplique un reajuste de personal, en caso de que se complique el tema arancelario, sin embargo en los próximos dos meses no se tomarán estas acciones.

"Nadie puede negar que esa posibilidad está presente, porque realmente la industria en la que trabajamos se tiene una disminución en la producción de un 30 %, en relación al año pasado y estamos a la expectativa de lo que suceda principalmente en los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado", indicó.