Incendio en Clínica 7 del IMSS en Monclova Genera Alerta por Condiciones del Hospital

MONCLOVA; COAH.- El reciente conato de incendio en el segundo piso del bloque B de la Clínica 7 del IMSS en Monclova reavivó las alertas sobre las condiciones del hospital. El diputado Alfredo Paredes advirtió que el inmueble ya no puede seguir así y requiere una inversión mayor para una remodelación integral.

Recordó que la clínica, una de las más antiguas de la región, brinda atención a más de 260 mil derechohabientes y que las reparaciones parciales solo posponen fallas que se repiten en distintas áreas. "Se arregla un problema y surge otro, es insostenible", señaló.

Paredes confió en que las gestiones con las autoridades federales avancen, destacando la cercanía del gobernador con el director del IMSS, Zoé Robledo, y con la presidenta de México. "La salud de los coahuilenses debe ser prioridad", afirmó.

El legislador recordó que, como alcalde, enfrentó carencias graves durante la pandemia, incluyendo el colapso de tuberías al instalar oxígeno. Por ello insistió en que no se trata solo de mantenimiento, sino de una renovación profunda que garantice seguridad para pacientes y personal médico.