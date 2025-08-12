Conato de incendio en Clínica 7 IMSS controlado sin sanciones

Luego de un conato de incendio registrado en el segundo piso del Block B de la Clínica 7 del IMSS, Protección Civil Municipal emitió una serie de recomendaciones al instituto para reforzar sus medidas de mantenimiento y seguridad.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que el incidente, ocurrido a la madrugada del martes, fue provocado por la falla de un cable en una balastra de la sala 23, área de aislados.

La rápida actuación de las brigadas internas contra incendios del IMSS evitó daños mayores, activando siete extintores para sofocar el conato.

Aunque no se aplicará sanción, el funcionario señaló que se elaborarán informes que serán turnados a Protección Civil estatal y posteriormente a la federación para que se tomen medidas preventivas.

Entre las principales recomendaciones destacan el apego estricto al programa de mantenimiento, el registro en bitácoras y la atención puntual a los puntos de riesgo detectados.

En la atención participaron 16 elementos de Bomberos de Monclova y Frontera, así como personal de Cruz Roja.

El reporte se recibió a las 2:50 de la madrugada y derivó en la evacuación preventiva de 90 personas, incluyendo pacientes, acompañantes y personal médico.

"El segundo piso está en buenas condiciones y puede seguir operando, pero requiere limpieza debido al polvo de los extintores", puntualizó Alvarado.