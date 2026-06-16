CAIF en Acuña responde con apoyo emocional tras feminicidio

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Tras el feminicidio registrado recientemente en la ciudad, en cuya investigación se dio a conocer que el presunto responsable presentaba problemas de ira, el Centro de Atención e Integración Familiar (CAIF) llamó a las familias a aprovechar los programas gratuitos de apoyo y control emocional que ofrece el Gobierno del Estado.

El coordinador de CAIF en Acuña, Jairo Nicolás Sánchez, señaló que es importante que las familias hagan uso de estas herramientas, diseñadas para prevenir situaciones de violencia y fortalecer la convivencia familiar.

Programas de apoyo emocional en Acuña

Explicó que cada familia enfrenta problemáticas distintas, por lo que resulta difícil determinar las causas específicas que derivan en conductas violentas. Entre los factores que pueden influir mencionó la ausencia de los padres y posibles casos de violencia dentro del hogar.

Sánchez destacó que los programas se ofrecen de manera gratuita y están disponibles para todas las familias, con el objetivo de prevenir hechos de violencia que puedan terminar en consecuencias graves.

Importancia de la orientación profesional

De acuerdo con las investigaciones del caso, se dio a conocer que el joven involucrado en el feminicidio presentaba problemas de ira, situación que, señaló, pudo haber sido atendida mediante apoyo especializado.

El coordinador reiteró la importancia de buscar orientación profesional ante señales de conductas agresivas o conflictos familiares, a fin de promover entornos más seguros y saludables para todos los integrantes del hogar.