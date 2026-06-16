AHMSA acusa favoritismo en proceso de venta de activos y lleva disputa legal ante el juzgado

Altos Hornos de México abrió un nuevo frente legal dentro de su proceso de quiebra al presentar un recurso de revocación contra las reglas aprobadas para la venta de sus activos, al considerar que el procedimiento genera ventajas indebidas para un grupo de acreedores garantizados.

La empresa argumenta que el mecanismo autorizado para la eventual subasta de bienes modifica el equilibrio del concurso mercantil, al otorgar a ciertos acreedores facultades de intervención, negociación e influencia en las operaciones de venta que, según AHMSA, no están contempladas en la legislación vigente.

¿Qué argumenta AHMSA en su impugnación?

En su impugnación, la acerera sostiene que la Ley de Concursos Mercantiles reconoce a los acreedores garantizados una prioridad económica al momento del cobro, pero no les concede privilegios procesales para intervenir de manera determinante en la conducción del procedimiento.

AHMSA también cuestiona las reglas establecidas para las futuras subastas, al señalar que permitir diferentes condiciones para las ofertas podría generar desigualdad entre los participantes y afectar la transparencia del proceso de venta de los activos.

Consecuencias del recurso de revocación

La empresa advierte que el esquema aprobado podría crear una especie de derecho de veto para determinados acreedores y poner en riesgo el objetivo principal de la quiebra: obtener el mayor valor posible por los bienes para beneficiar al conjunto de acreedores reconocidos.

Con este recurso, AHMSA busca que la venta de sus activos se realice bajo reglas abiertas y uniformes, mientras el proceso de quiebra de la histórica siderúrgica de Monclova suma un nuevo capítulo de disputa jurídica que podría influir en los tiempos y condiciones de la esperada subasta.