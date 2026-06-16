Refuerza Mejora Coahuila apoyo a familias afectadas por lluvias en Frontera

FRONTERA, COAH.- La coordinación estatal de Mejora Coahuila reforzó la atención a familias afectadas por las lluvias en Frontera con la entrega de apoyos alimentarios, productos de limpieza y material para labores de saneamiento en las colonias más perjudicadas.

Durante un recorrido por la colonia Independencia, el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que el apoyo se realiza en coordinación con la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú y diversas dependencias estatales para atender de manera inmediata a los damnificados.

Señaló que, tras recibir el reporte de las afectaciones provocadas por el desbordamiento de arroyos, personal de Mejora Coahuila acudió a las zonas afectadas para iniciar la entrega de ayuda mientras continúa el levantamiento del censo de daños.

Acciones de la autoridad

Indicó que el Gobierno del Estado mantiene presencia en los municipios impactados por las precipitaciones, entre ellos Frontera, Piedras Negras y localidades de la Región de los Manantiales, con la participación de dependencias como las secretarías de Salud, Medio Ambiente e Infraestructura.

El funcionario informó que hasta el momento se tienen reportadas siete colonias afectadas en Frontera y nueve en Piedras Negras, aunque el número definitivo de familias perjudicadas será determinado una vez concluido el censo.

Detalles confirmados

Añadió que, de manera preliminar, se estima que alrededor de 400 familias resultaron afectadas en Frontera, por lo que se decidió iniciar de inmediato la distribución de apoyos alimentarios y artículos de limpieza en las zonas con mayores daños.

Elizondo Pérez aseguró que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas es brindar atención sin distinción alguna y permanecer en territorio hasta concluir las labores de apoyo y evaluación de daños.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales de Protección Civil y de la Secretaría de Gobierno ante el pronóstico de más lluvias durante los próximos días.

Impacto en la comunidad

Reiteró que las brigadas estatales continuarán trabajando en coordinación con las autoridades municipales para atender las necesidades de las familias afectadas y respaldarlas durante el proceso de recuperación.