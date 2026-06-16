Caseta se hunde en plaza

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Una caseta situada en la plaza principal de este mineral, que servía para guardar herramienta diversa, se hundió tras las recientes lluvias registradas en el municipio, sin que se reportaran personas lesionadas. El hecho generó preocupación entre los habitantes al tratarse de un espacio público en la zona centro.

Rolando Martínez, coordinador de Servicios Primarios, informó que el incidente ocurrió en un perímetro donde desde hace años se ubica una antigua noria. Explicó que el área se deslavó debido a la falta de ademe, lo que provocó el colapso de la estructura.

El funcionario dijo que en la caseta se resguardaba herramienta utilizada por un jardinero para mantener la buena imagen de la plaza. Al percatarse de la situación, solicitaron el apoyo inmediato de Protección Civil Municipal, encabezada por el ingeniero Víctor Guajardo Loo, para evaluar riesgos y acordonar el sitio.

El funcionario agregó que, en los próximos días se llevarán a cabo las acciones pertinentes para retirar el escombro y rehabilitar el perímetro afectado, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez tomó conocimiento del caso y giró instrucciones para que se realicen las labores de rehabilitación necesarias, a fin de evitar que el hundimiento represente un riesgo mayor para la comunidad.

El hundimiento de la caseta se suma a los efectos de las precipitaciones recientes en la región, que han dejado afectaciones en distintos puntos de Múzquiz, evidenciando la vulnerabilidad de las estructuras antiguas frente a fenómenos meteorológicos.