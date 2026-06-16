Hallan sin vida a octogenario en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una persona de edad avanzada fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Allende esquina con Victoria, en la zona centro de esta ciudad.

El hallazgo generó la movilización inmediata de autoridades ministeriales y peritos en criminalística a través de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre identificado con el nombre de Sergio N, de 84 años de edad, quien residía solo desde hace tiempo.

Su ausencia en los últimos días despertó la preocupación de la comunidad, que finalmente dio aviso a las autoridades.

Elementos de la Fiscalía acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y establecer las causas del deceso.

El área fue acordonada mientras peritos en criminalística realizaron el levantamiento de evidencias.

La noticia causó consternación entre los habitantes del sector, quienes señalaron que el hombre era visto con frecuencia, aunque en los últimos días no había salido de su vivienda.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

Acciones de la autoridad

Se espera que en las próximas horas se brinde mayor información respecto a las causas y se determine si se trató de un hecho natural o si existen otras líneas de investigación.