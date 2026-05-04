CAIF impulsa talleres para fortalecer la unión familiar en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Con el objetivo de brindar apoyo a las familias, el Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) promueve programas y talleres dirigidos a distintos sectores de la comunidad.

Acciones del CAIF para el bienestar familiar en Ciudad Acuña

El titular de la dependencia en la región, Jairo Nicolás Sánchez García, explicó que las actividades están diseñadas tanto para jóvenes como para padres, con el propósito de fomentar una relación cercana y prevenir situaciones de riesgo.

"Hoy se observan casos en los que los jóvenes carecen de un vínculo sólido con sus padres, lo que puede llevarlos a malas compañías. Por eso es importante aprovechar estos programas estatales que buscan fortalecer el bienestar familiar", señaló.

Importancia de los vínculos familiares en la juventud actual

Los talleres incluyen dinámicas y capacitaciones enfocadas en atender de manera oportuna las necesidades de cada familia, promoviendo un entorno más seguro y saludable para todos sus integrantes.