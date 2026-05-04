Elisa Maldonado critica candidatura de Tony Flores por abuso sexual

SALTILLO, COAH.- La presidenta del PAN en Coahuila, Elisa Maldonado, lanzó un enérgico llamado contra la dirigencia de Morena tras darse a conocer que el candidato Antonio "Tony" Flores cuenta con una orden de aprehensión en Texas por presunto abuso sexual.

"Como dirigente, pero sobre todo como mujer, me parece gravísimo que un candidato que es acusado por abuso sexual a una menor esté contendiendo en nuestro estado sin que nadie levante la voz", expresó Maldonado.

La polémica surge días después de que se hiciera pública una denuncia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Acciones de la autoridad

En ese contexto, Maldonado cuestionó declaraciones recientes de la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien aseguró que no se permitirán candidaturas para personas corruptas. "La pregunta que le lanzamos es qué piensa hacer con quienes cuentan con este tipo de denuncias; esperamos desde Coahuila que dé ejemplo de su palabra a la brevedad", señaló.

Cabe destacar que Morena y el Partido del Trabajo registraron como candidato a diputado local en Coahuila a Antonio "Tony" Flores Guerra, quien enfrenta una orden de aprehensión en Estados Unidos por abuso sexual, emitida en abril de 2010 en Texas.

Detalles confirmados

Flores fue registrado para la elección local del próximo 7 de junio, en la que competirá nuevamente por el Distrito 06, demarcación que actualmente representa como diputado local.

La existencia de dicha orden fue dada a conocer por Mónica Escalera, integrante de Movimiento Ciudadano, tras el registro oficial realizado el pasado 30 de abril.

Cronología del caso

De acuerdo con la agenda del candidato, este lunes 4 de mayo a las 11:30 horas está previsto el arranque de su campaña en la plaza principal de Múzquiz, frente a la iglesia.