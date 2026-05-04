Vehículo cae sobre mecánico y lo deja con fracturas en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un hombre resultó lesionado luego de que un vehículo cayera sobre su cuerpo mientras realizaba trabajos de mecánica en la colonia Emiliano Zapata.

El accidente se registró en la calle Juan Escutia 240, al noreste de la ciudad. Abelardo Caldera Romo, de 65 años, solicitó apoyo a la Cruz Roja tras el incidente en el que su compañero, Jesús Emmanuel Briseño Torres, de 34 años, resultó herido.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los reportes, Briseño se encontraba trabajando debajo de un vagón cuando el gato hidráulico que sostenía la unidad falló, ocasionando que el vehículo colapsara sobre él. Como resultado, sufrió fractura de costillas, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de paramédicos de la Cruz Roja.

Atención médica inmediata

Posteriormente, la víctima fue trasladada a la clínica número 92 para recibir atención médica especializada.