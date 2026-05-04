María José Ballesteros destaca uso del botón de pánico en Coahuila

Dos mujeres realizaron las primeras activaciones del botón de pánico de la aplicación "Coahuila Centro", ambas por casos de violencia familiar, informó la directora de la Policía Violeta, María José Ballesteros.

La funcionaria explicó que esta herramienta tecnológica, recientemente difundida entre la ciudadanía, permite solicitar apoyo inmediato de las corporaciones de seguridad en casos de emergencia, especialmente cuando las mujeres se sienten en riesgo. "Se está dando a conocer la aplicación y ya tenemos respuesta de la ciudadanía. Trae un botón de pánico integrado que pueden utilizar en caso de sentirse violentadas o atacadas", señaló.

La aplicación 'Coahuila Centro' permite solicitar ayuda inmediata ante situaciones de riesgo.

Detalló que, tras recibir la alerta, el reporte es canalizado a través del sistema Andrómeda y el C2, lo que permite el envío inmediato de una unidad de la Policía Violeta, cuyos elementos actúan como primeros respondientes y brindan el acompañamiento necesario para levantar la denuncia correspondiente.

En cuanto al tiempo de respuesta, Ballesteros indicó que las unidades tardan aproximadamente entre 5 y 8 minutos en llegar al lugar donde se solicita el auxilio. Sobre los primeros casos atendidos mediante la aplicación, precisó que ambos fueron por violencia familiar, y se les dio seguimiento conforme a los protocolos establecidos.

La Policía Violeta ha implementado un sistema de respuesta rápida para atender emergencias.

Actualmente, la corporación mantiene 108 medidas de protección activas para mujeres, a quienes se les da seguimiento continuo como parte de las acciones para prevenir y atender la violencia de género. Finalmente, la directora invitó a la ciudadanía a descargar la aplicación, al destacar que es una herramienta fácil de usar y que no solo sirve para emergencias, sino también para realizar distintos tipos de reportes de seguridad.