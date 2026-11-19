CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Centro de Atención e Integración Familiar (CAIF) reforzará sus servicios de atención psicológica ante el incremento de solicitudes por parte de jóvenes durante el cierre de año.

Aumento en la demanda de atención psicológica

El coordinador del organismo, Jairo Nicolás, señaló que durante este periodo suele registrarse un aumento en la demanda de atención, por lo que se buscará intensificar el trabajo para responder a las necesidades de este sector de la población.

Explicó que mantienen coordinación con diferentes instituciones educativas, cuyos planteles canalizan a jóvenes que requieren algún tipo de atención.

Factores que influyen en la salud mental de los jóvenes

Asimismo, indicó que los problemas que se presentan dentro de los hogares pueden convertirse en factores que detonen la necesidad de recibir atención psicológica.