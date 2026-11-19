El próximo 10 de diciembre, a las 18:30 horas, el alcalde de San Buenaventura, Javier Flores, presentará su informe de gobierno en el auditorio municipal, donde dará a conocer los resultados de las obras y acciones realizadas durante el año en los diferentes departamentos de la administración.

¿Qué incluirá el informe de Javier Flores?

El Edil informó que el ejercicio permitirá presentar ante la ciudadanía el trabajo desarrollado diariamente en los distintos ámbitos del municipio, así como los avances de los proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de las familias.

Entre las obras que destacó se encuentra la reparación del colector principal de drenaje, ubicado sobre el bulevar Humberto Rodríguez, infraestructura que calificó como importante por el beneficio que representa para toda la población.

También mencionó los trabajos realizados en redes de agua potable, electrificación, pavimentación y recarpeteo, además de proyectos que se encuentran próximos a comenzar.

Nuevas obras y proyectos en San Buenaventura

Entre estos últimos destacó la tercera etapa de ampliación del bulevar Francisco Villa, cuya ejecución está prevista para los próximos días. Asimismo, anunció pavimentaciones en el sector de Nueva Esperanza, en la calle Luis Serna, así como en la calle De la Fuente, ubicada en la colonia Lindavista de Los Hogares.

Flores señaló que se siente satisfecho y agradecido por llegar a esta etapa de su administración, luego de casi 11 meses de trabajo al frente del Ayuntamiento, periodo en el que aseguró haber mantenido el compromiso de impulsar acciones en beneficio de las familias de San Buenaventura.

Agregó que continuará trabajando hasta el cierre del año con el propósito de mantener como prioridad el bienestar de las familias, a quienes consideró el principal punto de encuentro de su gobierno.