Pese a que el operativo de seguridad implementado durante el Buen Fin concluyó con saldo blanco, la Dirección de Seguridad Pública de Frontera mantendrá los recorridos de vigilancia en colonias y sectores comerciales para prevenir robos, riñas y alteraciones al orden.

Gabriel Vázquez, director de Seguridad Pública, informó que durante el periodo de ofertas no se registraron robos ni altercados, tampoco recibieron reportes de incidentes relacionados con las actividades comerciales.

Explicó que los elementos mantuvieron presencia principalmente en centros comerciales, la zona centro, instituciones bancarias y cajeros automáticos, con el propósito de brindar protección a los consumidores y mantener vigilancia sobre los movimientos de dinero.

Aunque para el Buen Fin se incrementó la cantidad de elementos destinados a estos recorridos, el funcionario aclaró que los operativos preventivos continuarán de manera permanente, independientemente de que haya concluido esta temporada comercial.

Acciones de la autoridad

Dentro de los sectores que han sido considerados en anteriores acciones de vigilancia y atención a reportes ciudadanos se encuentran las colonias Borja, Sierrita y Occidental, además de Jardines del Aeropuerto, donde se han registrado situaciones que han requerido presencia policial.

La vigilancia también comprende sectores rurales como los ejidos 8 de Enero y La Cruz, donde habitantes han solicitado mayor presencia de las corporaciones ante situaciones que generan preocupación entre las familias.

Recomendaciones a la población

El director de Seguridad Pública exhortó a la población a reportar cualquier situación sospechosa, denuncia o incidente, y recordó que la corporación mantiene atención las 24 horas a través del número de emergencias 911 y los canales directos de comunicación con la dependencia.