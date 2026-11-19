CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La posible transición hacia un sistema en el que el dinero circule únicamente de manera electrónica ha generado preocupación entre comerciantes locales, quienes ya analizan los cambios que podrían derivarse de esta medida.

La directora de la Cámara de Comercio en Acuña, Carmen Cornelio, señaló que se trata de un proceso que todavía podría tardar en concretarse, por lo que existe tiempo para que los negocios se preparen.

Indicó que se buscará ofrecer cursos y capacitaciones a los comerciantes de la localidad, con el propósito de que puedan actualizarse lo antes posible ante los posibles cambios en los métodos de pago.

Cornelio señaló que uno de los principales retos del sector es la informalidad, problemática que se busca combatir mediante acciones de apoyo a los emprendedores.