Con consultas médicas gratuitas, entrega de medicamentos, atención de especialistas y vacunación, el Ayuntamiento de Frontera prepara su novena brigada de salud del año, que se realizará en el Centro Comunitario de la colonia Occidental.

Miguel Sánchez Leija, director de Salud Municipal, informó que la jornada se organiza por indicaciones de la alcaldesa Sari Pérez Cantú y busca acercar servicios médicos a las familias, principalmente ante las condiciones climáticas que se presentan con la llegada del invierno.

Explicó que eligieron el Centro Comunitario de la colonia Occidental debido a que recientemente fue remodelado y habilitado, además de que permitirá concentrar la mayoría de las atenciones en un espacio cerrado, con mejores condiciones para los pacientes.

La brigada de salud se llevará a cabo en el Centro Comunitario

La brigada contará con la participación de la Jurisdicción Sanitaria y de la iniciativa privada. Entre los servicios contemplados se encuentran consultas de medicina interna y posiblemente geriatría, además de atención dental especializada.

Por parte de la Jurisdicción Sanitaria se ofrecerán consultas médicas y medicamentos gratuitos, así como servicios de salud mental, promoción de estilos de vida saludables y detección de enfermedades crónicas, principalmente diabetes e hipertensión.

Servicios de vacunación y atención médica

También se instalará un módulo de vacunación para aplicar dosis contra la influenza y COVID-19, con el propósito de que la población complete sus esquemas de protección durante la temporada invernal.

Sánchez Leija indicó que en los próximos días se dará a conocer la publicidad oficial con la fecha y los horarios de atención. Esta sería la última brigada del año, por lo que las jornadas se reanudarían en enero, en una sede que todavía está por definirse.