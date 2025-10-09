Inicia entrega de la beca federal Rita Cetina en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. – Esta semana comenzó la entrega de la beca federal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de nivel básico y medio superior en la región, como parte del apoyo económico bimestral que otorga el Gobierno de México.

Los pagos se realizarán del lunes 6 al viernes 17 de octubre, conforme al calendario oficial publicado por la federación. El orden para el cobro se establece de acuerdo con la letra inicial del apellido del beneficiario, por lo que las autoridades piden estar atentos a las fechas asignadas.

Alejandro Mayo, Servidor de la Nación, exhortó a los padres de familia y tutores a mantenerse informados para evitar contratiempos.

"Invitamos a las familias a estar atentas al calendario y acudir puntualmente para aprovechar este apoyo", señaló.

Este es el primer pago de la beca tras el regreso a clases, y beneficiará a una amplia cantidad de estudiantes en el municipio, reafirmando el compromiso del programa con la permanencia escolar y el respaldo a la economía familiar.