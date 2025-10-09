Aclara Secundaria Técnica 35 que alumno nunca fue dado de baja; continúa proceso

Monclova, Coah.– Un alumno de la Secundaria Técnica No. 35 promovió un amparo para evitar su supuesta expulsión; sin embargo, el director del plantel, Jesús Borjón Flores, aclaró que el joven nunca fue dado de baja y que desde el inicio del ciclo escolar ha permanecido inscrito y asistiendo regularmente a clases.

El directivo explicó que el caso inició cuando otro estudiante señaló al joven en un hecho de presunta sustracción de pertenencias. Ante ello, se convocó a sus padres para informar que se abriría una investigación interna. Durante la reunión, el padre reaccionó de manera violenta, amenazó físicamente al director y el propio alumno intentó agredirlo. Posteriormente, también el abuelo acudió a la escuela y lanzó insultos contra personal docente, situación que quedó registrada y con testigos.

Por estos incidentes se determinó, como medida preventiva, que el estudiante permaneciera en casa mientras se realizaba la investigación, pero sin ser dado de baja del sistema. “El padre incluso solicitó verbalmente y por escrito la baja del alumno, pero no se procesó debido a las condiciones en que fue hecha. El joven se reinscribió de manera normal este ciclo y sigue en clases. Desconozco por qué recurrieron a un amparo; parece haber sido una confusión de la familia”, sostuvo Borjón.

El director reiteró que el procedimiento se encuentra en análisis por parte de la Secretaría de Educación y que la institución ha seguido los protocolos establecidos, priorizando la seguridad de alumnos y personal docente.