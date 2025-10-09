Trabajadores del Sindicato Democrático protestan contra Madisa en Monclova

Monclova, Coahuila. — Un grupo de cerca de 25 trabajadores afiliados al Sindicato Nacional Democrático se manifestó frente a las oficinas de Madisa, distribuidora de Caterpillar, para rechazar las acciones legales que la compañía ha emprendido en el proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA).

Los inconformes acusaron a la empresa de entorpecer el procedimiento judicial mediante recursos contra el síndico designado, lo que, aseguran, prolonga la espera de liquidaciones y afecta directamente a los obreros.

La manifestación se realizó de manera pacífica, y los empleados entregaron un posicionamiento en el que exigieron a Madisa desistirse de las impugnaciones y respetar el curso legal del concurso mercantil. Personal de la oficina local recibió la inconformidad y se comprometió a canalizarla al corporativo en Monterrey.

Aunque el dirigente sindical, Ismael Leija Escalante, no estuvo presente, el grupo participante fue identificado como cercano a su liderazgo. Además, los trabajadores anunciaron que volverán a presentarse este viernes a las 10 de la mañana en las mismas oficinas de Madisa, en espera de una respuesta formal a sus demandas.

La protesta refleja la creciente tensión entre acreedores, trabajadores y autoridades judiciales en torno al futuro de AHMSA, cuyo proceso de quiebra sigue sin una resolución definitiva.