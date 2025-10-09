Refuerzan lucha contra el abigeato en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado sostuvieron una reunión con ganaderos de la región para evaluar los avances en el combate al abigeato, a un mes del arranque de un operativo especial encabezado por el fiscal estatal, Federico Fernández.

Durante el encuentro, el delegado regional de la Fiscalía, Alfredo García Trejo, informó que de agosto a octubre se han presentado 28 denuncias por robo de ganado, cifra que atribuyó al incremento en la confianza hacia las autoridades y al fortalecimiento de las acciones de vigilancia.

"Se han logrado detenciones importantes, incluso de personas reincidentes en este delito. Seguimos con la instrucción del Fiscal de trabajar con firmeza por la seguridad del sector", señaló García Trejo.

Asimismo, el funcionario adelantó que se continuará fortaleciendo la coordinación con los productores y se contempla la entrega de nuevo equipamiento para mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de delitos.

Por su parte, los ganaderos reconocieron los primeros resultados del operativo y reiteraron su disposición para colaborar con las autoridades en la prevención del abigeato, un delito que históricamente ha afectado a la región.