Óscar Ríos Ramírez arrancó obras de pavimentación con inversión de 2 millones 59 mil 227

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, inauguró el inicio de importantes obras de pavimentación en el municipio, destacando una inversión significativa de 2 millones 59 mil 227 pesos para mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los habitantes. "Seguimos trabajando al cien por ciento para seguir cumpliendo con los compromisos pero sobre todo mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos", expresó Ríos Ramírez, subrayando la relevancia de estas acciones para la comunidad.

Entre las obras que arrancan se encuentra la pavimentación de 899.30 metros cuadrados con concreto hidráulico reforzado con malla electrosoldada en la calle Benito Juárez, entre calle Cedros y calle Lindavista, así como 527.90 metros cuadrados en la calle Venustiano Carranza entre calle Níspero, sumando un total de 1,427.40 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico. Estos trabajos incluyen un espesor de 15 centímetros y un F'c de 250 kg/cm², garantizando durabilidad y resistencia. Además, se contempla la colocación de un local con tapa de polietileno reforzado asentado con concreto simple.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfatizando que su apoyo permitirá la realización de más proyectos y obras para beneficio de la comunidad.

"Con el gran trabajo que se está realizando y que se está llevando a cabo por parte del alcalde y del ingeniero Manolo Jiménez nuestro gobernador, estoy seguro que vendrán más obras y proyectos para el beneficio de toda la gente", afirmó Ríos Ramírez durante el acto inaugural.

Estas acciones forman parte del compromiso del gobierno municipal por ofrecer vialidades más seguras y funcionales, mejorando la infraestructura urbana de San Juan de Sabinas. Ríos Ramírez supervisó el inicio de los trabajos, reafirmando que su administración continúa impulsando proyectos que responden a las necesidades reales de la población.

Vecinos de las áreas beneficiadas expresaron su expectativa positiva ante el arranque de estas obras, reflejando el esfuerzo conjunto entre el gobierno local y la ciudadanía por elevar la calidad de vida en San Juan de Sabinas mediante intervenciones concretas y de impacto positivo.