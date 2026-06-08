CAM 34 celebra torneo inspirado en el Mundial 2026 para fortalecer la inclusión estudiantil

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Como parte de las actividades para fomentar la inclusión y la convivencia entre los estudiantes, el Centro de Atención Múltiple (CAM) realizó un torneo deportivo inspirado en el ambiente de la próxima Copa del Mundo.

El torneo CAM 34 Cup 2026 reunió a estudiantes en una jornada recreativa.

La actividad, denominada CAM 34 Cup 2026, reunió a alumnos de la institución en una jornada recreativa en la que participaron equipos integrados por los propios estudiantes.

El evento inició con el tradicional tiro penal inaugural, marcando el arranque de una serie de encuentros y dinámicas deportivas desarrolladas en las instalaciones del plantel.

Docentes destacan la importancia de la inclusión en actividades deportivas.

Docentes y organizadores señalaron que el objetivo principal fue fortalecer la inclusión mediante actividades que permitieran la participación de todos los jóvenes, además de impulsar valores como el respeto, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

La jornada se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y alegría, donde los estudiantes demostraron sus habilidades deportivas y disfrutaron de momentos de integración con sus compañeros.

Autoridades educativas apoyan el desarrollo integral de los alumnos.

Autoridades educativas destacaron que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos permanentes del CAM para promover el desarrollo integral de los alumnos y brindar espacios que favorezcan su participación dentro y fuera del aula.