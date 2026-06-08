Llaman a padres de familia a confirmar espacios asignados para el próximo ciclo escolar

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Tras concluir el proceso de preinscripción realizado meses atrás, las autoridades educativas dieron a conocer la asignación de espacios para los estudiantes de nuevo ingreso en los distintos planteles de la región.

La información ya se encuentra disponible en la plataforma correspondiente, donde los padres de familia pueden consultar la escuela asignada para sus hijos de cara al próximo ciclo escolar.

Acciones de la autoridad

El director de Servicios Educativos de la Región Acuña-Jiménez, César Morales Veloz, exhortó a los padres y tutores a verificar cuanto antes los resultados y acudir a los planteles para confirmar el lugar asignado.

Señaló que este trámite es fundamental para garantizar la inscripción de los estudiantes, ya que la asignación de espacios debe ser ratificada directamente ante la institución educativa.

Consecuencias de no confirmar

Morales Veloz advirtió que quienes no realicen la confirmación en las fechas establecidas podrían perder el lugar asignado, el cual sería otorgado a otro aspirante que se encuentre en lista de espera.

Las autoridades educativas reiteraron el llamado a los padres de familia para mantenerse atentos a los plazos y completar los procedimientos correspondientes, a fin de evitar contratiempos en el ingreso de los alumnos al próximo ciclo escolar.