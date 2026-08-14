Cámara de Comercio prepara aplicación para impulsar negocios de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — La Cámara de Comercio trabaja en una aplicación digital para promover los establecimientos de Ciudad Acuña y fortalecer el comercio local.

Nueva aplicación digital para el comercio local

El presidente de la Cámara de Comercio, José Santos, destacó que el objetivo es continuar impulsando al sector comercial mediante nuevas opciones de promoción y difusión.

La plataforma busca presentar los comercios y servicios con los que cuenta Acuña, principalmente aquellos que pueden resultar de interés para residentes de Estados Unidos.

Objetivos de la aplicación

La aplicación contempla ofrecer distintas opciones y facilitar la ubicación de los establecimientos, con la finalidad de incrementar la derrama económica en la ciudad y atraer a un mayor número de consumidores.

Entre los sectores que se busca promover se encuentran el médico y el restaurantero, además de otros servicios relacionados con el turismo.