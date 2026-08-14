Decomisan casi 60 kilos de cocaína en cruce de Ciudad Acuña a Texas

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Personal de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) incautó 129.67 libras, aproximadamente 60 kilos, de cocaína en una camioneta que ingresaba de Coahuila a Texas.

El decomiso ocurrió en una Dodge Durango modelo 2013, en la que fueron localizados 49 paquetes con la sustancia ilícita.

Detalles confirmados

El conductor, un ciudadano estadounidense de 29 años, quedó detenido luego de que la unidad fuera enviada a una segunda inspección por agentes federales, tras pasar el primer filtro.

De acuerdo con la información proporcionada, el valor estimado de la droga en el mercado negro ascendía a 1 millón 731 mil 425 dólares.

Acciones de la autoridad

Liliana Flores, directora del puerto, señaló que la localización de los paquetes fue posible mediante equipo de vigilancia no intrusivo.