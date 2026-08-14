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Coahuila

Fiesta en la Sierra 2026 llevará apoyo a personas que requieren implantes cocleares

El evento 4x4 se realizará el 28 y 29 de agosto cerca de Ciudad Acuña; 50% de las inscripciones será destinado al DIF Coahuila

Por Angel Garcia - 14 agosto, 2026 - 01:55 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — El DIF Coahuila anunció la Fiesta en la Sierra 2026, Ruta con Causa, un evento de vehículos 4x4 que se realizará los días 28 y 29 de agosto cerca de Ciudad Acuña.

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      Detalles del evento

      El coordinador regional del DIF Coahuila, Armando Reyes, informó que el 50 por ciento de lo recaudado por concepto de inscripción será destinado al DIF Coahuila para apoyar el programa de implantes cocleares.

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      Beneficios del programa

      Los recursos beneficiarán a personas que se encuentran dentro de dicho programa y buscan acceder a este apoyo. Las inscripciones para participar en el evento ya se encuentran abiertas. De acuerdo con el coordinador, este tipo de actividades ha generado buena respuesta y se espera una gran participación.

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