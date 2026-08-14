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Coahuila

Choque entre tres tráileres provoca movilización de emergencia en la Federal 57

El accidente ocurrió en el tramo Allende-Nueva Rosita; se reportan varias personas lesionadas.

Por Alberto Ibarra Riojas - 14 agosto, 2026 - 01:45 p.m.
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      ALLENDE, COAH. — Un fuerte accidente carretero se registró sobre la carretera Federal 57, en el tramo Allende-Nueva Rosita, donde tres tráileres se vieron involucrados en un choque.

      El accidente ocurrió a la altura de la entrada al Rancho Las Piedras, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia para atender la situación y brindar apoyo a las personas que resultaron afectadas.

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      De manera preliminar, se reportan varias personas lesionadas, aunque hasta el momento no se cuenta con información precisa sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

      Detalles confirmados

      Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por este sector de la carretera, mientras continúan las labores de atención y se recaban mayores detalles sobre el percance.

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