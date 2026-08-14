Incendio de tubos de drenaje alarma al poniente de Saltillo

SALTILLO, Coah.- Un incendio de tubos de plástico utilizados en una obra de drenaje pluvial movilizó a Bomberos y provocó afectaciones viales la mañana de este viernes sobre el bulevar Fundadores.

El reporte se recibió cerca de las 06:30 horas, luego de que una columna de humo fuera detectada en la lateral de la vialidad, frente a la colonia Loma Linda.

El incendio se originó en una obra de drenaje pluvial en el bulevar Fundadores.

El fuego se originó en una tubería de plástico instalada como parte de los trabajos de construcción de un colector pluvial, a un costado del puente vehicular.

Elementos de la estación Oriente del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y, tras varios minutos de labores, controlaron las llamas para evitar que se extendieran.

El incendio consumió tres tubos de plástico y maleza. Además, causó daños en el muro y el barandal del paso superior.

Comerciantes sugieren que el fuego pudo ser provocado por personas en situación de calle.

Comerciantes de la zona señalaron que el siniestro pudo haber sido provocado por personas en situación de calle, quienes, según dijeron, ingresan diariamente a la obra para pernoctar.

La posible causa no fue confirmada oficialmente.

El cierre vial se mantuvo hasta que se descartó cualquier riesgo por parte de los bomberos.

Durante la atención de la emergencia, agentes de la Policía Municipal mantuvieron cerrado uno de los carriles en sentido de poniente a oriente.

El cierre permaneció hasta que los cuerpos de emergencia descartaron cualquier riesgo y concluyeron las labores en el lugar.