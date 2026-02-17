FECADECO renueva dirigencia y apuesta por fortalecer al comercio en la región norte

Ciudad Acuña, Coahuila.– En un evento realizado a puerta cerrada, la Federación de Cámaras de Comercio llevó a cabo el cambio de dirigencia al iniciar 2026, donde se tomó protesta al nuevo presidente del organismo.

Ante consejeros y representantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dejó el cargo la maestra Alira Reséndiz Rodríguez, quien estuvo al frente de la Fecadeco durante varios años.

En su lugar fue electo el doctor Oscar Mario Medina, quien aseguró que no se bajará el ritmo de trabajo y que se dará continuidad a los proyectos impulsados en beneficio del sector comercial, especialmente en la zona norte del estado.

Compromisos del nuevo presidente

El nuevo presidente señaló que se enfocarán en respaldar a los afiliados en gestiones relacionadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencias con las que, dijo, mantienen puertas abiertas.

Durante el acto, el presidente de la Canaco, José Santos, destacó que existe un diálogo abierto y una buena relación institucional, lo que permitirá fortalecer las acciones en favor de los comerciantes de la frontera.

Objetivos de la Fecadeco

Con este relevo, la Fecadeco buscará consolidar el trabajo coordinado con las cámaras empresariales y autoridades, con el objetivo de brindar mayor acompañamiento a quienes integran el sector comercio en la región.