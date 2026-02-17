Ciudad Acuña domina el InterIMSS 2026: dos campeonatos y un subcampeonato

Ciudad Acuña, Coah.– Los equipos de la Región Acuña se proclamaron protagonistas del certamen estatal organizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, al conquistar dos campeonatos y un subcampeonato en el InterIMSS 2026, celebrado en Monclova.

Ciudad Acuña destaca en el torneo

La delegación acuñense obtuvo el primer lugar en Básquetbol Femenil y en Futbol Varonil, además de un segundo lugar en Futbol Femenil, cerrando así una destacada participación que colocó el nombre de la frontera en lo más alto del medallero.

Dominio de Acuña en el InterIMSS 2026

El torneo estatal se pintó de Acuña con el dominio mostrado por sus representativos, quienes impusieron condiciones ante los equipos de otras regiones del estado.

Con estos resultados, los conjuntos locales avanzarán a la siguiente fase regional, donde buscarán continuar con la inercia ganadora y seguir sumando títulos.

Entrenadores y jugadores coincidieron en que el objetivo es mantener el nivel competitivo y seguir dejando en alto a Ciudad Acuña en cada una de las competencias por venir.