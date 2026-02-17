Contactanos
Coahuila

Fuga de gas provoca explosión en colonia Bosques de Nava

Deflagración en domicilio de la colonia Bosques deja daños materiales; propietario sufrió crisis nerviosa.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 febrero, 2026 - 01:50 p.m.
      Nava, Coahuila.— La tranquilidad de la noche se vio interrumpida luego de que un tanque de gas con fuga provocara una deflagración en un domicilio marcado con el número 88 de la calle Rincón de la Esperanza, en la colonia Bosques.

      ¿Cómo ocurrió la explosión?

      Paramédicos del Departamento de Bomberos y Protección Civil, al mando del director Armando Salas, acudieron de inmediato al sitio para atender al propietario del inmueble, quien presentó crisis nerviosa tras el incidente. La explosión se originó por la acumulación de gas derivada de una fuga en la instalación.

      Detalles confirmados

      El estallido ocasionó daños en los cristales de una ventana y en una lámina del techo, aunque no se reportaron personas lesionadas. Elementos del Mando Coordinado de Nava, bajo el mando del director Manuel Padilla Luevanos, tomaron conocimiento de los hechos. Autoridades exhortaron a la ciudadanía a revisar periódicamente sus instalaciones y tanques de gas para prevenir accidentes.

