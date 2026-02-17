Contactanos
Reaparece bache en calle Galeana y desata críticas contra el alcalde de Allende

Vecinos cuestionan la calidad del bacheo realizado hace menos de dos meses y piden mayor supervisión en obras viales.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 febrero, 2026 - 01:20 p.m.
      Allende, Coah.— Vecinos de la calle Galeana, antes de llegar al Portal, manifestaron su inconformidad por la reaparición de un bache que, aseguran, fue reparado hace menos de dos meses y hoy nuevamente presenta severos daños.

      A través de redes sociales, ciudadanos dirigieron críticas al alcalde Ricardo Treviño Guevara, al cuestionar la calidad del material utilizado en el bacheo y señalar que el desperfecto reapareció en poco tiempo. "Échenle más ganas o les tienen medido el material", expresaron en uno de los mensajes difundidos.

      Críticas a la calidad del bacheo

      Los inconformes pidieron mayor supervisión en las labores de mantenimiento vial, al advertir que el deterioro no solo afecta la imagen urbana, sino que representa un riesgo constante para los automovilistas que transitan por ese sector del municipio.

