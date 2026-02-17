PSICÓLOGO ANALIZA LA TENDENCIA DE JÓVENES QUE SE IDENTIFICAN COMO THERIANS

SABINAS, COAH.- El psicólogo Juan Francisco Menchaca Herrera analiza la tendencia de algunos jóvenes que se identifican como animales no humanos llamados con el término 'therians' y se disfrazan, y que actualmente es tendencia en redes sociales.

"Este tipo de acciones es derivado de influencias sociales y culturales", dice Menchaca Herrera. "Pero también considero que hay una necesidad de atención, una necesidad de formar parte de algo".

¿Qué opinan los expertos sobre la tendencia therian?

El psicólogo destaca que la sociedad y la cultura tienen un impacto significativo en la formación de la personalidad de una persona. "Si un niño, un adolescente o un adulto es como es, es debido a influencias tanto culturales como sociales", agrega.

Menchaca Herrera considera que esta tendencia es algo pasajero, una moda que se volverá tendencia en los medios de comunicación y que con el tiempo irá disminuyendo. Sin embargo, también destaca que es importante verlo como una necesidad de atención y de formar parte de algo.

Importancia de la comunicación familiar

"Los padres de familia deben estar atentos a lo que sus hijos tratan de comunicar de una u otra manera", dice Menchaca Herrera. "Estar al pendiente de sus intereses, de con quién habla, de los sitios que tiene acceso por medio del internet y las redes sociales, y acompañarlos en todas esas inquietudes y necesidades que pudiera estar presentando".

El psicólogo enfatiza la importancia de la comunicación y el acompañamiento en la vida de los jóvenes para entender sus necesidades y ayudarlos a desarrollar una personalidad saludable.