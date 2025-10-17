Mesa Redonda Panamericana de Acuña anuncia relevo directivo con enfoque en educación

Ciudad Acuña.– La Mesa Redonda Panamericana de Acuña se prepara para realizar el cambio de mesa directiva al cierre del año, reafirmando su compromiso de continuar con proyectos educativos y de apoyo comunitario que han marcado su labor durante los últimos años.

La presidenta saliente, doctora María de Jesús Vargas, resaltó que el periodo que concluye estuvo caracterizado por un intenso trabajo en beneficio de familias y jóvenes con dificultades económicas para continuar sus estudios.

Durante las últimas dos décadas, la organización ha brindado apoyo económico a entre 280 y 300 estudiantes, quienes han logrado concluir su formación académica gracias a las becas otorgadas por la Mesa Redonda Panamericana.

"Tenemos varios grupos de trabajo, dependiendo del tema. Hemos dado pláticas en temas como ecología y también hemos estado presentes cuando la sociedad requiere apoyo", indicó Vargas.

Con la llegada de la nueva mesa directiva, la organización planea dar continuidad a los programas existentes y ampliar el alcance de sus acciones, poniendo especial énfasis en la educación como herramienta de transformación social.