Camión con bomba hormigonera provoca fuerte choque y deja varios lesionados en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. — Un accidente vial de consideración dejó varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales luego de que un camión equipado con una bomba hormigonera se impactara contra varios vehículos en Ciudad Acuña.

El percance se registró en el cruce del Libramiento Emilio Mendoza Cisneros y la carretera Presa de la Amistad, en el sector donde se encuentran las maquiladoras.

De acuerdo con los datos proporcionados, el vehículo señalado como responsable del accidente fue un camión Sany, modelo 2026, de color blanco, equipado con bomba hormigonera y conducido por Samuel Araujo, de 44 años.

La unidad colisionó inicialmente contra una Chevrolet Grove RS, modelo 2026, color gris, que era conducida por Brandon Hilario Méndez, de 28 años.

Después del primer impacto, el camión continuó su trayectoria hasta golpear un semáforo y una luminaria, ambos pertenecientes al Municipio.

El accidente también involucró a un Chevrolet Malibu, modelo 2004, color guinda y sin placas, conducido por Yesenia Mediano, de 43 años, el cual también fue alcanzado por el camión.

Como consecuencia del percance, los conductores de los vehículos involucrados fueron trasladados a la Clínica 92 para recibir valoración médica.

Además de las lesiones, el choque ocasionó daños en los automóviles involucrados y afectaciones a infraestructura municipal, particularmente al semáforo y la luminaria impactados.