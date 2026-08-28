Detectan a mujer que presuntamente ofrecía servicio de taxi sin autorización en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Una mujer fue detectada cuando presuntamente prestaba el servicio de transporte público sin contar con el permiso o concesión correspondiente en Ciudad Acuña.

De acuerdo con el reporte, la mujer habría estado ofreciendo traslados a cambio de cantidades que oscilaban entre 70 y 80 pesos, pese a no contar con autorización para operar como taxista.

La actividad presuntamente era realizada a bordo de una camioneta Jeep de color gris, unidad que habría sido asegurada y trasladada posteriormente al corralón municipal.

Acciones de la autoridad

Tras el aseguramiento del vehículo, personal de Transporte habría llevado a cabo el procedimiento correspondiente conforme al protocolo establecido.

La situación habría sido reportada por otras mujeres que se dedican al servicio de taxi, quienes expresaron su inconformidad al conocer que presuntamente se estaba ofreciendo el servicio sin contar con el permiso necesario.

Reacciones de los taxistas

El caso quedó en manos del personal correspondiente para el seguimiento del procedimiento derivado de la detección de la unidad y la presunta prestación irregular del servicio.